أرقام استثنائية لقادري في الدوري البلجيكي

بصم الدولي الجزائري، ونجم نادي كورتري البلجيكي، عبد القهار قادري، على أرقام مميزة رفقة ناديه في الموسم الكروي الجاري 2023.

وحسبما أكده مؤشر “سوفاسكور” المختص في الأرقام والإحصاء. فإن خريج مدرسة أتليتيك بارادو، هو ثاني الأعلى مساهمة للأهداف في كورتري، بواقع 7 أهداف.

كما أن قادري يعد الأكثر نجاحا في التمرير بـ (998)، والأكثر تسديدا بـ (44)، والأكثر صناعة للفرص بواقع (48) فرصة.

إلى جانب كونه، الأكثر صناعة للفرص الخطيرة بـ (8) والأكثر نجاح في المراوغة (77)، الأمر الذي جعل “سوفاسكور” يمنحه أعلى تقييم في ناديه بـ 7.20/10.