قادري أفضل لاعب في مواجهة كورتري وجينت

اختير الدولي الجزائري، ولاعب نادي كورتري البلجيكي، عبد القهار قادري، الأفضل في افتتاح لقاءات ناديه بالدوري السويسري، التي جمعته مساء اليوم الأحد بالمضيف جينت.

وبالرغم من السقوط بثلاثية مقابل هدفين، إلا أن لاعب الخضر، اختير الأفضل في اللقاء. حسب موقع “هوسكورد” المختص في الاحصاء، بتقييم 8.4/10.

للإشارة فإن قادري شارك أساسيا في المباراة إلى نهايتها. ونجح في تسجيل هدف التقدم لفريقه، في الدقيقة الـ 5. إلا أن جينت قلب الطاولة على كورتري وحسم المواجهة لصالحه بنتيجة 3-2.