أرقام صادمة عن الجوع في أحدث تقرير أممي

أصدرت 5 وكالات تابعة للأمم المتحدة تقريرا يفيد بأن ما يصل إلى 783 مليون شخص عانوا الجوع حول العالم في عام 2022. في أعقاب جائحة كورونا والتغيرات المناخية والصراعات المسلحة.

كما أنه مابين 691 و783 مليون شخص واجهو الجوع العام الماضي. بزيادة 122 مليون شخص مقارنة بـ219. بالإضافة كذلك إلى 3.1 مليار لم يتحملو تكاليف نظام غذائي صحي في 2021. ناهيك عن 148 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون التقزم. في المناطق الريفية 35.8 بالمائة والمناطق الحضرية 22.4 بالمائة، و37 مليون طفل يعانون زيادة الوزن لسوء التغذية.