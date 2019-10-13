أرقام غير رسمية.. قيس سعيد رئيسا جديدا لتونس

تتحدث أرقام غير رسمية عن فوز ساحق لقيس سعيد على نبيل القروي في الإنتخابات الرئاسية التونسية.

وسجلت ارقام غير رسمية فوز سعيد بنسبة 72.5 بالمائة، وقالت إن أكثر من 3 ملايين تونسي اختاروا قيس سعيد، كما سجل مركز “سيقما” لسبر الاراء تفوق سعيد بنسبة 76.9 بالمائة فيما تحصل نبيل القروي على نسبة 23.1 بالمائة .

وخرج أنصار المترشح قيس سعيد يطلقون احتفالات في شوارع القيروان.

وشارك في الانتخابات الرئاسية التونسية 19.2 بالمائة بالجزائر وعنابة بنسبة 5.3 بالمائة،حسب ما ذكرته الهئية العليا التونسية للانتخابات.