أرقام كارثية.. فرنسا تحصي خسائرها من أعمال الشغب

كشفت وسائل الإعلام الفرنسية، عن التقديرات الأولى للتكلفة المالية لأعمال الشغب للشركات ووسائل النقل العام. التي أعقبت المظاهرات العارمة التي عرفتها بعد مقتل المراهق نائل على يد شرطي.

وأفادت وسائل الإعلام الفرنسية أن أكثر من 200 متجرا تم نهبه بالكامل، وتدمير 300 فرع مصرفي. وتضرر 250 متجرًا للتبغ منذ بدء أعمال الشغب.

وأشارت الحكومة الفرنسية أنه من السابق لأوانه إعطاء رقم دقيق لكن الخسائر تجاوزت المليار يورو. دون احتساب الأضرار التي لحقت بالسياحة.

أعدت منظمة Île-de-France Mobilités (IDFM) ، وهي مؤسسة عامة محلية مسؤولة عن تمويل النقل في المنطقة. تقييمًا أوليًا للتكلفة المالية لأعمال الشغب في الأيام القليلة الماضية للنقل العام “ما لا يقل عن 20 مليونًا يورو من الأضرار.

تخريب 243 مدرسة ومؤسسة تعليمية خلال أعمال الشغب

صرح وزير التربية الفرنسية في ميكروفون RTL أن “243 مدرسة أو مؤسسة تعليمية تعرضت لأضرار. منها حوالي ستين تعرضت لأضرار جسيمة مثل اندلاع حريق”.

وحسب ذات المتحدث، فقد تم تدمير عشرات المباني أو تدميرها جزئيًا”، مما أضر باستقبال الطلاب للأسبوع القادم.

وفيما يتعلق بالقيمة المالية لهذه الأضرار ذكر باب ندياي أنها بلغت لحد الساعة عشرة ملايين يورو. موضحًا أن مبنى المدرسة كان من مسؤولية السلطات المحلية ولكن الدولة ستقدم “دعمها”.

وأكد أنه “في بداية العام الدراسي، ستكون هناك حلول للطلاب الذين فقدوا مدارسهم”. مقترحًا توزيع الطلاب على مؤسسات أخرى.