أرملة الرئيس الراحل هواري بومدين.. الآن تحققت أمنية المرحوم

شاركت، أرملة الرئيس الراحل هواري بومدين، في الذكرى الـ45 لرحيله، والتي أحيتها جامعة هواري بومدين باب الزوار بالعاصمة.

وقالت أنيسة بومدين، إن الآن هناك أمل كبير في مستقبل الجزائر، وهذا بمشاهدة كل الشبان والأساتذة الذين تتوفر عليهم الجزائر. مشيرة إلى أن بمشاهدة هذا المنظر تكون قد تحققت أمنية المرحوم الرئيس الراحل هواري بومدين.

كما أضافت أنيسة، إلى أن الجزائر تشهد معركة ثانية لتنمية البلاد. داعية الشباب وكل الإطارات إلى المزيد من العمل في البلاد أو بالعامية “أخدموا بلادكم”.

وفي سياق ذات صلة، أكدت أنيسة بومدين، أن بعض الناس في الخارج يتمنون فشل الجزائر. مردفة “الآن أنا مقتنعة أن الماضي المؤلم ذهب وعليكم وعلينا أن نؤمن بمستقبل بلادنا وهذا المستقبل في أيديكم”.

ومن جانبه، استذكر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أهم انجازات الرئيس الراحل التي مكنت الجزائريين. –مثلما قال—من “العيش في كنف المساواة من خلال تجسيد مبدأ الطابع الاجتماعي للدولة عبر عدة قرارات كمجانية التعليم والصحة”.

وأوضح أن الرئيس الراحل هواري بومدين كان له “دور دبلوماسي كبير سمح للجزائر بأن تحظى بسمعة كبيرة على الصعيدين القاري والدولي”.

واعتبر بدوره، مدير الجامعة، جمال الدين أكراتش، ذكرى رحيل الرئيس هواري بومدين “مناسبة لاستحضار اسهاماته الكبيرة. التي لا تزال تلهمنا الى اليوم”. مستعرضا “نضاله من أجل تحرير الوطن إبان الثورة التحريرية. ودوره الكبير في إرساء دعائم الجزائر المستقلة بفضل انجازات عدة لا تزال شاهدة على حنكته وبصيرته”.

من جانبه, تطرق رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني, نور الدين بن براهم, الى “مواقف الرئيس الراحل بومدين التي لا تزال تشكل أسس الدولة الجزائرية ومبادئها”.

وقد تم خلال التظاهرة عرض أشرطة لشهادات موجزة حول مشاريع كبرى جسدت رؤية الرئيس الراحل منها تشييد جامعة العلوم والتكنولوجيا التي تحمل اسمه وكذا السد الأخضر.