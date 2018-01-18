أرملة تناشد السلطات لإخراجها من منزل آيل للسقوط

ناشدت أرملة من من قرية تافسة بوماد دائرة واضية بتيزي وزو، السلطات للتدخّل لإخراجها من منزل آيل للسقوط في أي لحظة.

ووجّهت الأرملة وابنتيها صرخة استغاثة عبر قناة النّهار إلى الجهات المعنية و على رأسها وزارة السكن لإنقاذها من الموت.

ومنحنها سكنا لائقا، عوض المنزل المعرّض للسّقوط في أي لحظة على رؤوس ساكنيه من خلال سقف يتساقط منه أجزاء بشكل متكرّر.

بالرغم من إدراجه سابقا ضمن المنازل الآيلة للسقوط.

ولم تنفك يوما هذه العائلة الفقيرة من مراجعة كلّ المسؤولين المحليين بدون استثناء ،لكن قابلتها أبوابهم الموصدة.