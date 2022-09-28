الرقم السري :

138414

راحة البال وحياة الكرام يعدك بها صاحب هذا الإعلان

رجل ناضج ومحترم من ولاية سطيف، حقق الكثير من الأحلام. ولايزال يطمح لتحقيق الكثير منها لكنه الآن يريد أن يكمل نصف الدين. وينعم إلى جانب زوجة صالحة تهديه البهجة والسرور، يبلغ من العمر 42 سنة. لديه مستوى جامعي وهو عامل مستقر في مؤسسة عمومية، ويملك مسكنا خاصا. لم يسبق له الزواج ومعروف بسيرته الحسنة، وأخلاقه الرائعة. يسعى كما قلنا لإتمام نصف دينه بما يرضي الله والرسول الكريم في الحلال، مع امرأة جادة وصادقة، كما يريدها من إحدى ولاية الشرق. سنها أقل من 35 سنة، شرطه لأن تكون عازبة، ولا يهمه إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت.

الرقم السري :

138417

أرمل عاصمي معك يريد في الحلال أن يرتقي

من العاصمة، قصدنا أحد أبنائها بغرض الظفر برفيقة للدرب،صاحب إعلاننا عامل بقطاع الصحة، يبلغ من العمر 43 سنة. وهو أرمل من دون أولاد، يملك مسكنا خاصا، يسعى دؤوبا من أجل تحقيق السعادة والسكينة. يفضل أن تكون من تهتم لأمر إعلانه من الوسط الجزائري، وحبذا لو تكون من العاصمة. سنها يتراوح ما بين 30 الى 40 سنة، كما لا يمانع أن كانت أرملة أو مطلقة من دون أولاد. يشترط أن تكون موظفة في قطاع الصحة، لتدعمه في مشروع ينوي القيام به، وهو يعد بالتقدير والحب الكبير.

الرقم السري :

138418

إطار من الغرب يبحث عن رفيقة رفيعة الأخلاق ترافقه الدرب

من ولاية مستغانم تواصل معنا مراد ،وهو مطلق أب لطفلين عند الأم،يبلغ من العمر 36سنة. كما يشغل منصب اطار سام في الدرك الوطني ويملك مسكنا خاصا، خمري، متوسط القامة وأنيق. يرغب في الزواج والاستقرار بناءا على ما جاء في منبرنا في رحاب الحلال طبعا، مع إنسانة تقدره وتحترمه. شرطه لأن تكون إبنة أسرة محترمة وطيبة، لا تهمه منطقتها، وأما عن سنها فهو يريده أن لا يتجاوز 36 عاما. كما يقبلها مهما كان وضعها الاجتماعي، عاملة أو ماكثة في البيت، يتمنى أن تكون بيضاء البشرة. ممتلئة الجسم ومتوسطة القامة.وله عليها الوفاء والإخلاص والتعامل بالحسنى.

الرقم السري :

138419

تلمساني أصيل سعادته بين يديك فلا تبخلي عليه بالله عليك

علي من ولاية تلمسان على غرار من سبقاه يؤمن بمنبرنا ويعول كثيرا أن تكون صفحة أدم وحواء. هي السّبب في أن يعثر على شريكة حياته، موظف مستقر في مؤسسة عمومية، في ربيعه ال43، لم يسبق له الزواج. يملك سكن خاص ويسعى للاستقرار تحت لواء الحلال مع إنسانة تقية ونقية، سنها يتراوح مابين 27 الى37 سنة. كما يقبلها أرملة من دون أولاد، يفضلها من ضواحي الغرب الجزائري وخاصة من تلمسان وحبذا لو تكون عاملة في سلك التعليم. وهو يعدها بأنها ستكون أمانة ف عنقه يصونها ويقدرها ويحافظ عليها.

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