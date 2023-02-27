الرقم السري :

136614

صاحبة بيت كبير تعدك بالخير الكثير

لا يوجد ما هو أحسن وأفضل من دفء عائلي يتغلغل في الأعماق فيخلق فينا توازن. توازن يشعرنا بقيمتنا لدى من نحيا معهم، ويؤكّد لنا ضرورة أن نبقى متماسكين في سبيل من نحبّ. هو الأمر الذي دفعني دفعا أن أقدم على التواصل بالقائمين على مركز الأثير. حتى تكون لي فرصة أن أجد لروحي توأمها. صحيح أنني إرتقيت في منصب يحسدني عليه الجميع، وقد أمّنت لنفسي بيتا كبيرا فسيح الأرجاء، إلا أن الوحدة خانقة. وفلسفة الحياة تقتضي أن يكون للمرأة مهما بلغت رجلا يسندها على بساط الخير ويرفع من شأنها. فلسفة أؤمن بها وأرتجي أن أكون في القريب على ذمّة رجل.

أنا إمرأة من برج بوعريرج، أبلغ من العمر 57 سنة، مطلقة من دون أولاد، موظفة مستقرة ولدي بيت فسيح. على قدر من الألفة وجمال الروح، أريد أن أتوج عروسا إلى جانب رجل يحترمني ويمنحني الأمان. لا شرط لي سوى أن يكون من إحدى ولايات الشرق الجزائري، رجل بكل ما تحمله الكلمة من معاني. يحفظني ويصونني، أقبله مطلقا أو أرملا حتى بأولاد، يكون موظف مستقر أو متقاعد، وسنه مناسب.

الرقم السري :

136615

على بساط الخير سأبني حياتي إلى جانبك

لا أريد لأحلامي أن تبقى دفينة قلبي، أريد تتويجها على أرض الواقع وبسط تفاصيل جميلة تحسّسني بكينونتي. فأنا بلا فخر معتزّة بما بلغته في سنّي هذا من أخلاق ورفعة. فالحمد لله أن منحني والدين غمراني بالحب والرقة لأبني شخصيتي وأصبح على ما أنا عليه الأن. ولأنني بلغت من العمر ما بلغته، فأنا أريد أن أجد لي من يصدقني الحلم، ويتوجني على ذمّته أجمل عروس.

أنا شابة من ولاية جيجل سليلة أسرة طيبة ومحافظة، في ربيعي الـ37 عازبة لم يسبق لي الزواج. صحيح أنني ماكثة في البيت لكنني مدبرة رائعة لكل شؤونه. وبلا مبالغة أنا إنسانة لا تكل ولا تملّ على بسط الخير أينما حلت وارتحلت.

أتمنى من الله أن أجد النصيب الطيب في القريب العاجل، والاقتران برجل شهم نيته جادة في إكمال نصف الدين. لا أطلب منه سوى الحب، وحسن التقدير، كما أفضله من الشرق أو الجنوب الجزائري، سنه لا يتعدى 50 سنة. يكون أرمل أو مطلق حتى بأولاد، أقبل أن تكون زوجة ثانية شرط موافقة الأولى. كما أؤكّد أنني أريده أن يكون عامل مستقر ولديه سكن خاص.

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