“أريد” تشارك في صالون DJAZAGRO

تشارك “أريدُ” في الطبعة الـ 20 للصالون الدولي للصناعات الغذائية “جازاڤرو”. الذي تجرى فعالياته من 05 الى 08 جوان 2023 بقصر المعارض، الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة.

هذا الحدث الاقتصادي البارز الذي يحتفي بالطبعة العشرين من الوجود في الساحة الاقتصادية الجزائرية. موجه للمحترفين في مجال الصناعة الغذائية، ويشكل ملتقى للتبادل. يسمح لهم بالاطلاع على أحدث المستجدات المرتبطة بفرع الصناعة الغذائية في الجزائر.

تشارك مؤسسة “أريدُ” في هذه الطبعة الـ 20 من “جازاڤرو” بفضاء عرض أين يقوم فريق من “أريد للمؤسسات”. بالإجابة على تساؤلات الزوار المحترفين واقتراح مختلف الحلول والعروض التي تتكيّف مع احتياجاتهم.

من خلال مشاركتها في الصالون الدولي للصناعات الغذائية، تؤكد “أريدُ” عن مكانتها كفاعل رئيسي في السوق الجزائرية، وذلك بمواصلة اسهامها في التظاهرات الهادفة إلى ترقية الاقتصاد الوطني.