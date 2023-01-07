أزمة الطاقة والمياه.. معاناة الفرنسيين تزيد يوما بعد يوم

اشتكى المواطنون الفرنسيون من الارتفاع الكبير في أسعار فواتير المياه في البلاد. بعد أن ألقت أزمة الطاقة وارتفاع الأسعار بظلالهما على قطاع المياه.

ووفقا لوكالة “فرانس 3”: “الأمر كله يتعلق بأنظمة معالجة المياه التي تستهلك الكثير من الكهرباء باهظة الثمن”. و”ارتفاع أسعار المواد الخام مثل الكلور والكربون المنشط”.

كما أبدى جان بيير تيبو، أحد سكان مدينة توري الفرنسية، انزعاجه من ارتفاع سعر المتر المكعب من المياه. في 2022 بنسبة 11% مقارنة بعام 2021.

ووفقا للمدير العام لمركز معلومات “ماريليس ماك”، بلغ متوسط ​​تكلفة المتر المكعب من المياه 4.3 يورو. بمعدل يورو واحد في اليوم لكل أسرة. في حين، أكد مدير مركز المعلومات، أن هذه التعريفات زادت في بعض الأماكن وتراوحت الزيادة بين 5 و60 بالمائة.

كما تواجه القارة الأوروبية أزمة طاقة غير مسبوقة، بعدما صعد الغرب من ضغوط العقوبات على روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا. مما أدى إلى زيادة أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال في وقت سابق، إن سياسة احتواء وإضعاف روسيا استراتيجية طويلة الأمد. بالنسبة للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته.

ووفقا للرئيس الروسي، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو العمل على تدهور حياة الملايين من الناس.