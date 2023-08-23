أزمة النيجر.. محور المحادثات بين عطاف ونظيره النيجيري

حل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، عشية اليوم بأبوجا، عاصمة جمهورية نيجيريا الاتحادية، أين أجرى فور وصوله مشاورات مطولة مع نظيره النيجيري، السيد يوسف مايتما توجار.

وذلك في مستهل الجولة التي يقوم بها بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وحسب بيان الخارجية، فلقد تمحورت المحادثات بين الطرفين حول الأزمة في جمهورية النيجر وتطوراتها وآفاق تعزيز الجهود الرامية لبلورة حل سلمي لها بالشكل الذي يضمن العودة إلى النظام الدستوري في البلاد ويجنبها مخاطر التدخل العسكري التي لا يمكن التنبؤ بها.

وفي هذا الاطار، تبادل الطرفان المعلومات والتحاليل حول الجهود الدبلوماسية التي يبذلها البلدان للمساهمة في انهاء هذه الأزمة في جوارهما المشترك.

حيث تم التنويه على وجه الخصوص بالمبادرات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وكذا نظيره النيجري السيد بولا أحمد تينوبو، بصفته الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا.

وفي الختام، اتفق الوزيران على مواصلة وتعزيز التنسيق بين البلدين في قادم الأيام بغية استغلال كافة الفرص المتاحة لتفعيل الحل السياسي وعدم تفويت أي منها لضمان استعادة الأمن والاستقرار في النيجر بطريقة مستدامة.