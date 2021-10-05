أزمة شبكات التواصل.. هل هي بداية حرب الكترونية صينية-امريكية

في ظل الازمة الالكترونية التي شهدها العالم، بسبب تعطل مواقع التواصل “فايسبوك”، “انستغرام”، “واتسآب”، توقع تقنيون وخبراء، ظهور حرب أمريكية-صينية. وقال التقني السعودي راكان الرواقي،أن العطل الذي أصاب فيسبوك والمنصات التابعة لها، هو بداية الحرب الأمريكية–الصينية للسيطرة على تايوان. التي تعتبر مركز تصنيع أشباه المواصلات وهي العقل المدبّر للأجهزة الإلكترونية.

وقال الرواقي، إن الولايات المتحدة الأمريكية قد تكون افتلعت أزمة تعطل الإنترنت في العالم ومواقع التواصل الاجتماعي لتبرير عملية غزو الصين. وعلق من جهته، البروفسور الأمريكي، “أندرو سيليباك”، على العطل المفاجئ وربط بينه وبين تقارير تكشف تصرفات للشركة غير أخلاقية. مؤكداً أن التزامن يثير التساؤلات، متوقعا أن تكون تأثيرات انقطاع عمل شبكات التواصل الاجتماعي لأكثر من 6 ساعات، ضئيلة.

وعلّق في تصريح له على انقطاع عمل شبكات التواصل الاجتماعي، بالقول: “لا أعتقد أن الاضطرابات سيكون لها بالضرورة عواقب طويلة المدى”. تابعا “أعتقد أن الناس يجب أن يتساءلوا عن اللحظة التي حدث فيها هذا الانقطاع، بالتزامن مع القصة التي ظهرت للتو”. مضيفا “يبدو أن التوقيت غير مناسب بعض الشيء لفيسبوك”.

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الصين لم تتعرض لأي خلل

ذكر تقرير لوكالة أنباء تاس، أن شبكات التواصل الاجتماعي، في الصين لم تتعرض لأي خلل. وعملت شبكات التواصل الصينية “وييبو” و”ويتشات” و”كيوكيو” و”دويين” بشكل طبيعي في جميع إصدارات الويب وتطبيقات الهواتف النقالة يومي الاثنين والثلاثاء.

وكانت السلطات الصينية، في وقت سابق، قد حظرت خدمات “غوغل” و”فيسبوك” و”إنستغرام” و”تويتر” و”واتساب”. وبعض شركات التكنولوجيا الغربية الأخرى.

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