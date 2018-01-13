أزمة لا تنتهي.. زيدان لا يملك توضِيحات.. والريال يَسير للهلاك

واصل ريال مدريد نزيف النقاط بسقوط مدوي على يد فياريال بهدف دون رد على ملعب سنتياجو برنابيو مساء اليوم.

ليواصل النادي الملكي السقوط بشكل غريب، خصوصا إذا علمنا أن رابطة الأبطال الأوروبية قد تشهد غيابه في حال مواصلته على هذا المنوال.

زيدان:”ليس لدي توضيحات بخصوص الخسارة”

وصرح زيزو خلال الندوة الصحفية قائلا:”ليس لدي توضيحات لهذه الخسارة، الكرة لم ترد الدخول والحظ لم يكن إلى جانبنا”.

الأمر الذي يؤكد أن زيدان بات في مأزق حقيقي بسبب سوء النتائج، مع مطلب بإقالته من منصبه قبل نهاية الموسم رغم تجديده لعقده منذ يومين.

ريال مدريد يمر بأسوأ فترة في تاريخه

السقوط أمام “الغواصات” تاريخي بالنسبة للريال، حيث رسّم فشله في التسجيل خلال 6 مباريات من أصل 25 وهذا ما يؤكد إنهار الفريق.

وأشارت الصحف والإحصائيات، إلى أن لأول مرة في تاريخ نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد، لا يصل أي لاعب في الفريق الملكي إلى شباك الخصم في بطولة الليغا بعد مرور 18جولة.

وبهذه النتيجة، توقف ريال مدريد عند 32 نقطة ليواصل احتلال المركز الرابع، بينما رفع فياريال رصيده إلى 31 نقطة، ليقفز للمركز السادس.