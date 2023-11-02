 أزمة نفاد الوقود بغزة .. وفاة 4 من مرضى السرطان بمستشفى الصداقة التركي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 4 من مرضى السرطان فقدوا حياتهم اليوم جراء توقف مستشفى الصداقة التركي.

أضاف ذات المصدر أن توقف مستشفى الصداقة التركي جاء بسبب أزمة نفاد الوقود. كما يعتبر الوحيد المخصص لعلاج مرضى السرطان في قطاع غزة.

ونشرت الصحة الفلسطينسة حصيلة العدوان الصهيوني الذي وصل إلى 9061 شهيداً منهم 3760 طفلاً و 2326 سيدة وإصابة نحو 23 الف بجراح مختلفة.

حيث إرتكب الصهاينة 15 مجزرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 256 شهيداً. كما أن ارتفاع عدد المجازر التي تعمد الاحتلال ارتكابها بحق عائلات قطاع غزة إلى 965 مجزرة.

هذا وتلقت الصحة الفلسطينية 2060 بلاغاً عن مفقودين منهم 1150 طفلاً مازالوا تحت الأنقاض. واستشهاد 135 كادر صحي وتدمير 25 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة.

كما استهدف الصهاينة 100 مؤسسة صحية وإخراج 16 مستشفى و32 مركز رعاية أولية عن الخدمة جراء الاستهداف من قبل الاحتلال.

ووصل به الحد إلى منع اجلاء الجرحى من مستشفيات غزة وشمال الى مصر من خلال قطع الطرق بين الشمال والجنوب بعد الموافقة على خروج 30 جريحاً هذا اليوم.