أزمة “هواوي” تتسبب في هبوط جنوني في سوق الهواتف

تسببت أزمة الشركة الصينية “هواوي”، مع الحكومة الأميركية، في ضرب الأسعار، في سوق الهواتف المستعملة للشركة.

حيث هبطت أسعار أحدث جهاز أطلقته “هواوي” مؤخرا إلى مستوى قياسي، وذلك بالمقارنة مع أجهزة شركات أخرى، لا تزال تحتفظ بأسعار أعلى بكثير.

حيث يباع هاتف “+Samsung S10″، في أحد أكثر مواقع الهواتف الذكية شعبية في بريطانيا، وهو في حالة جيدة، بمبلغ 650 دولارا.

لكن في الموقع نفسه، يعرض جهاز “Huawei P30 Pro”، وهو في حالة جيدة أيضا، بأقل من 130 دولارا.

حيث فقد هاتف “سامسونغ”، حوالي 45 بالمئة من قيمته عند بيعه مستعملا، بينما فقد جهاز “هواوي” ، ما يقرب من 90 بالمئة من قيمته، وفق موقع “فوربس”.

وكانت “هواوي”، قد أطلقت هاتفها الجديد، في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بعدما تم تزويده بأحدث إمكانات ومزايا التصوير الفوتوغرافي.

وحسب أحد المراجعين لهذا الهاتف الجديد، فإن عمر البطارية الهائل، وإمكانيات التصوير الفائقة، يجعله أفضل هاتف رائد سنراه في 2019.

وطرحت شركة “هواوي” هاتفها الجديد، “Huawei P30 Pro”، بسعر 1150 دولارا،في المملكة المتحدة، وهو نفس سعر “+Samsung S10”.

ويأتي هذا الانخفاض في أسعار الهواتف المستعملة لـ”هواوي”، بسبب الهجوم الحاد من الولايات المتحدة، ودول غربية، على الشركة الصينية، في ظل الحرب التجارية.

حيث تصف الولايات المتحدة شركة “هواوي”، بأنها تهديد على الأمن القومي، كما أدرجت الشركة على القائمة السوداء.

هذه القائمة، تمنع شركات أميركية من بيع “هواوي” شرائح إلكترونية، ومكونات أخرى، دون الحصول على تصريح حكومي.