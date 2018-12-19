أزيد من مليوني متعامل إقتصادي مسجل في السجل التجاري

تحصي الجزائر حاليا 2.004.679 متعامل إقتصادي مسجل في السجل التجاري إلى نهاية سبتمبر 2018 مقابل 1.95 مليون نهاية سنة 2017.

وأوضح المركز الوطني للسجل التجاري، من مجموع المتعاملين الإقتصاديين أزيد من 1.81 مليون مسجل كشخص طبيعي و 191.829 بصفة الشخص المعنوي أي المؤسسات.

وحسب فئة النشاط فإن الاشخاص الذين ينشطون في توزيع التجزئة يحتلون أكبر حيز في عدد المتعاملين الإقتصاديين

حيث بلغ عددهم 866.096 شخص مسجل في المركز الوطني للسجل التجاري إلى نهاية سبتمبر 2018.

ومن جهة أخرى بلغ عدد الأشخاص المسجلين في قطاع الخدمات 733.912 شخص، و254.425 شخص ينشط في الإنتاج.

بالإضافة إلى 69.992 في مجال التوزيع بالجملة، 4.508 مؤسسة في النشاط الحرفي، و559 في مجال التصدير.

وفيما يتعلق بالأشخاص المعنويين، يتضمن قطاع الخدمات 73.854 مؤسسة، و يتبع هذا القطاع بقطاع الانتاج بـ68.558 مسجل.

وبلغ عدد المسجلين الذين يستوردون للإعادة البيع 42.092 شركة، في حين قدر عدد الناشطين في توزيع الجملة 22.314، الموزعين بالتجزئة 16.649

كما بلغ عدد الناشطين في التصدير 2.160 شركة، وبلغت المؤسسات المسجلة في الإنتاج الحرفي 1.680 مؤسسة.

وبلغ عدد المسجلين خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى سبتمبر الماضي 282.654 مقابل 270.653 مسجل خلال نفس المرحلة من 2017

ومن بين هؤلاء المسجلين 116.582 معنيين بتسجيلات جديدة تتعلق بإنشاء مؤسسات.

و103.790 تسجيلات جديدة لمتعاملين أشخاص و12.792 شخص معنوي.