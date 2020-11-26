أزيد من نصف مليون إصابة بكورونا في العالم خلال 24 ساعة!

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن تسجيل أزيد من 527 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد عبر العالم، خلال 24 ساعة.

ليتجاوز بذلك، إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس التاجي في العالم 59.4 مليون حالة.

وحسب المنظمة، ارتفع عدد الوفيات بنحو 10 آلاف، متجاوزا 1.4 مليون شخص.

وتتركز أكثر من 41 بالمائة من الإصابات المُبلَّغ عنها في الساعات الأربع والعشرين الماضية في المنطقة الأوروبية “216464”، تليها أمريكا الشمالية والجنوبية “208227” وجنوب شرق آسيا “54834”.

وتم تسجيل الحد الأقصى لعدد المصابين يوميا في 14 نوفمبر وبلغ 668656 مصابا، والوفيات في 17 أفريل بعدد 12432 حالة.