أزيد من 1.3 مليون حالات الإصابة بفيروس كورونا في إفريقيا

تعدت حالات الإصابة بفيروس كورونا في القارة السمراء أزيد من 1.3 مليون حالة.

أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي حالات الإصابة بمرض فيروس كورونا المستجد وصل إلى 1306157 حالة.

وأكد المركز في بيان له أن إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالمرض وصل إلى 31494 حالة حتى الآن.

وأضاف المركز أن نحو 1045083 شخصا تعافوا من المرض عبر القارة.

وأضاف أن الدول الأكثر تضررا من حيث الإصابة بالمرض في إفريقيا هي جنوب إفريقيا ومصر والمغرب وإثيوبيا ونيجيريا.

وأشار إلى أن جنوب إفريقيا سجلت 639362 إصابة و15004 حالات وفاة حتى اليوم أمس الثلاثاء.