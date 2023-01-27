أزيد من 13 ألف كلم خلال 11 يوما.. طائر يسجل رقما قياسيا في أطول مدة طيران

من ألاسكا إلى تسمانيا ، بدون أكل أو شرب. حطم طائر Godwit لرقم القياسي العالمي .من خلال الطيران لمسافة 13560 كيلومترًا دون توقف في 11 يومًا و 11 ليلة.

ووفقًا لموقع كتاب غينيس ، تعد هذه أطول هجرة لطائر على الإطلاق. وبحسب بطاقة قمر صناعي مثبتة على ظهره، فإن رحلة “234684”. لطائر صغير يبلغ من العمر خمسة أشهر، بدأت في 13 أكتوبر 2022، حتى 24 أكتوبر.

الرقم القياسي القديم لأطول هجرة كان من قبل Godwit آخر ذي الرأس الأحمر في عام 2007. والذي قطع أكثر من 11500 كيلومتر.

وقال عالم الطيور Maxime Zucca “تقوم جميع أنواع Godwits الحمراء بهجرات طويلة. لكن أولئك القادمين من ألاسكا يقومون برحلات استثنائية”.

تهاجر هذه الطيور، التي تعشش في ألاسكا، إلى نيوزيلندا لفصل الشتاء دون توقف.

ووفقًا لموقع كتاب غينيس، يمكن لهذه الطيور البقاء على قيد الحياة مثل هذه المسافات. عن طريق امتصاص 25 ٪ من أنسجة الجهاز الهضمي والكبد والكليتين.

ويمتلك Godwits ذو الذيل الشريطي أيضًا القدرة على تكبير عضلات القلب والصدر أثناء الرحلة لزيادة إمدادات الأكسجين.

ووفقًا لعالم الطيور إريك وويلر، نقلاً عن كتاب غينيس. يجب أن يكون الطائر قد فقد “نصف وزنه أو أكثر أثناء رحلته.

كما أن Godwits طويل الذيل لا تستطيع الهبوط على الماء، على عكس الأنواع الأخرى. لتتغذى. في الربيع ، تكون رحلة العودة هذه المرة عبر الصين وكوريا.

لكن Godwits Bar-Tailed ، مثل العديد من الأنواع الأخرى، مهددة بتدمير موطنها بسبب الاحتباس الحراري.