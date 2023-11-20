أزيد من 13.300 شهيد أكثر من 6500 مفقود منذ بداية العدوان على غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة اليوم أن عدد المفقودين بلغ أكثر من 6500 مفقود إما تحت الأنقاض أوأن جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات يمنع الاحتلال أحداً من الوصول إليهم، بينهم أكثر من 4400 طفلٍ وامرأة.

كما كشف ذات المكتب ان عدد الشهداء بلغ أكثر من 13.300 شهيد، بينهم أكثر من 5.600 طفل، و3.550 امرأة.

في حين وصل عدد عدد شهداء الكوادر الطبية إلى 201 من الأطباء والممرضين والمسعفين. وتم تسجيل إستشهد 22 من طواقم الدفاع المدني، كذلك 60 صحفياً.