أزيد من 1300 أستــــاذ جامعـــي سيحالــــون علــــى التقاعـــد

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطيب بوزيد، أن الوزارة أحصت أزيد من 1300 أستاذ جامعي.

تجاوزوا سن الخامسة والسبعين من العمر، ستتم إحالتهم على التقاعد خلال هذه السنة،مما سيسمح بفتح مناصب شغل واستخلافهم بأساتذة جدد.

وقال المسؤول الأول عن قطاع التعليم العالي، الطيب بوزيد، في تصريح لـ«النهار».

على هامش الزيارة التفقدية التي قادته إلى مختلف المشاريع التي تخص قطاعه، برفقة والي العاصمة، عبد الخالق صيودة، أمس.

إن الوزارة ستقوم بتحيين عدد المناصب الشاغرة التي ستطرأ نتيجة إحالة 1300 أستاذ جامعي تجاوزوا سن 75 سنة.

وأيضا بعد عملية التوظيف التي ستجرى خلال شهر سبتمبر وأكتوبر من سنة 2019، وذلك لتدارك النقائص وسد الثغرات.

وأكد الوزير أن الجامعات بحاجة إلى توظيف، وفي حال استوفت الشروط فسيتم فتح مسابقة جديدة للتوظيف.

وكل جامعة واختصاصها وعدد المناصب، علما أن العديد من الجامعات عبرالوطن، تشهد عجزا في الأساتذة يصل إلى 40 ألف أستاذ.

كما أن عدد الأساتذة الموجودين حاليا يقدر بـ 60 ألف أستاذ يؤطرون مليون و700 ألف طالب.

كما أن أكثر من 80 ٪ من الأساتذة العاملين موظفين عن طريق التعاقد.

وقد قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إجراء مسابقة لتوظيف ألف أستاذ بالجامعات خلال شهر سبتمبر القادم وحتى أكتوبر.

عن طريق المقابلة ووفق شبكة معدة من طرف الوظيف العمومي لتقييم المترشحين.

بمعنى أن الوظيف العمومي سيحدد الأساتذة الذين سيشرفون على إجراء المسابقة الشفوية لتوظيف ألف أستاذ مساعد صنف «ب».