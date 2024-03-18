أزيد من 140 ألف جمعية تنشط في الجزائر

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، اليوم، أنّ الجزائر تشهد نشاط 140379 جمعية.

أوضح مراد في عرض قدمه أمام لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي بالبرلمان حول الجمعيات، أنّه ولغاية نهاية 2023، تم تسجيل 1952 جمعية وطنية و63 جمعية ما بين الولايات. إلى جانب 25 ألف جمعية ولائية و 113.364 جمعية بلدية.

كما عرفت الفترة ذاتها تخصيص مبلغ 6.3 مليارات دينار في شكل إعانات مباشرة من الميزانيات البلدية. وكذا 4.3 مليارات دينار كإعانات مباشرة من ميزانيات الولايات.

وأضاف مراد إلتزام السلطات العمومية بمنح الحركة الجمعوية مكانة خاصة في مسار تجسيد حكامة تشاركية جامعة لكل الطاقات الوطنية.

وفي ذات السياق شددالويرعلى أن السلطات العمومية ملتزمة ومنذ تولي رئيس الجمهورية، تسيير شؤون البلاد، بمنح الحركة الجمعوية مكانة خاصة، تجسيداً لالتزاماته الـ 54 الهادفة إلى تحقيق إصلاحات عميقة”.

وأكد مراد أنّ وزارة الداخلية تعكف على إدراج خدمات رقمية جديدة تسمح بإضفاء مرونة أكبر على إجراءات الاستقبال والإصغاء والتوجيه لفائدة الجمعيات”، مبرزاً أنّ السلطات تضمن “مرافقة ودعم الحركة الجمعوية، تشجيعاً لمشاركتها ومساهمتها في تسيير وترقية المرافق العمومية.