أزيد من 20 ألف “ميڨري” يطلب الإستفادة من سكنات “LPA” 

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، اليوم الثلاثاء، أن أزيد من 20.000 مكتتب من الجالية الجزائرية المقيمة في مختلف الدول، عبر عن رغبته في الإستفادة من سكنات بصيغة السكن الترقوي العمومي المخصص للجالية المغتربة.

و قال الوزير خلال جلسة إستماع للجنة الإسكان و التجهيز و الري و التهيئة العمرانية للمجلس الشعبي الوطني، أنه “عملا بتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة،

تم توسيع الإستفادة من صيغة السكن الترقوي العمومي إلى جاليتنا بالخارج..”.

وتابع تمار: ” سجلنا إلى غاية اليوم ما يفوق 20.000 مكتتب مقيمين بـ93 دولة، الذين عبروا عن رغبتهم في الإستفادة من هذه الصيغة على مستوى كافة ولايات الوطن”.