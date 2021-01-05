أزيد من 361 ألف مسجل في السجل التجاري وطنيا خلال سنة 2020

سجلت مصالح المركز الوطني للسجل التجاري خلال سنة2020، 361 ألف و557 عملية تسجيل على المستوى الوطني بصفتي شخص طبيعي ومعنوي .

وحسب بيان وزارة التجارة، فقد بلغ عدد المقيدين الجدد للسجل التجاري لسنة 2020 بالنسبة للأشخاص الطبيعيين 133.845.

وفيما يخص التعديلات فبلغ عددها103.044عملية تعديل بالنسبة لسنة2020مقابل 323.713 لنفس الفترة من سنة 2019 أي بانخفاض قدر بنسبة 68,2 بالمئة.

وبخصوص عمليات الشطب فقدرت ب72.968 عملية شطب بالنسبة لسنة 2020 مقابل شطب 79.693 خلال سنة 2019 أي بانخفاض قدر ب8.4 بالمئة.

أما المسجلين بصفة شخص معنوي لسنة2020، قدرعدد المقيدين الجدد14.858عملية قيد جديدة مقابل15.596مقيد في نفس الفترة من2019أي بانخفاض قدرب 4,7 بالمئة،

في حين تراجعت عمليات التعديل على السجل التجاري لسنة2020بعدد29971أي بنسبة إنخفاض بلغت18.1بالمئة مقارنة بسنة 2019 حيث كانت 36597 عملية تعديل،

أما عمليات الشطب من السجل التجاري فقد انخفضت سنة2020 بنسبة ب1,2 بالمئة بعدد 6868 مقارنة بسنة 2019حيث كانت6788 عملية شطب.

وتشير الأرقام أن عدد عمليات القيد في السجل التجاري سجل ارتفاعا بنسبة13,9بالمئة بينما عدد عمليات الشطب عرف انخفاض بنسبة7.7 بالمئة،

والذي يعتبر بمثابة أثر إيجابي يساهم في استقرار النسيج الاقتصادي الوطني خاصة في ظل الظرف الصحي الذي تعيشه الجزائر على غرار باقي

دول العالم من آثار تفشي وباء فيروس كورونا كوفيد 19.