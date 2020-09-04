أزيد من 3800 محبوس يجتازون إمتحان “البيام” الإثنين المقبل

سيكون 3.861 محبوس على موعد لاجتياز إمتحان شهادة التعليم المتوسط لدورة سبتمبر 2020 ابتداء من الاثنين المقبل.

وحسب بيان لوزارة العدل، فقد سخر لهذه الإمتحانات 44 مؤسسة عقابية معتمدة من طرف وزارة التربية كمراكز للإمتحانات الرسمية.

وأوضح ذات المصدر، أن الامتحانات تجرى تحت إشراف الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات ويؤطرها موظفو قطاع التربية.

وهذا وفقا للإتفاقية المبرمة بين وزارتي العدل والتربية الوطنية، مشيرا إلى أن إشارة انطلاق هذه الامتحانات ستعطى من مؤسسة إعادة التربية والتأهيل للبليدة.

وأضاف بيان وزارة العدل أنه تم تسجيل خلال الموسم 2019-2020, مجموع 38.115 محبوسا لمواصلة الدراسة بمختلف الأطوار.

وأشار البيان، إلى أن المترشحين تلقوا دروسا للدعم تحت إشراف 702 أستاذ تحضيرا لمختلف إمتحانات نهاية السنة.

و يتابع 41.284 محبوسا تكوينا مهنيا وحرفيا في 117 تخصصا بما في ذلك المسجلين ضمن دورة فيفري 2020.