أزيد من 39 ألف تلميذ من ذوي الإحتياجات الخاصة يلتحقون بمقاعد الدراسة

أفاد وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، أن 39600 ألف تلميذ من ذوي الإحتياجات الخاصة، سيلتحقون بمقاعد الدراسة خلال هذا الموسم الدراسي.وتم إدماج 32753 منهم في الأقسام العادية، و6847 تلميذ تم إعادة إدماجهم جزئيا.

وقال الوزير خلال ندوة صحفية بمناسبة الدخول المدرسي، أنه تقرر خلال الموسم الدراسي الجديد إصدار كتب دراسية خاصة لفئة المكفوفين.مشيرا إلى أن الدولة تعطي أهمية كبيرة لفئة ذوي الهمم.

وعن الأطفال المصابين بالتوحد، أفاد الوزير أنه تقرر السماح لأوليائهم بإقتراح من يرونه مناسبا لمرافقتهم في مقاعد الدراسة.

وتابع بلعابد، أنه خلال الموسم الدراسي الجاري، تم إعتماد 52 مدرسة خاصة جديدة، وهذا يبين تشجيع الدولة للتعليم الخاص.ليبلغ بذالك إجمالي المدارس الخاصة في البلاد 586 مدرسة خاصة.

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