أزيد من 5 ملايين تلميذ يلتحقون اليوم بمقاعد الدراسة

يلتحق اليوم الأربعاء أكثر من 5 ملايين تلميذ مسجلين في الطور الابتدائي عبر الوطن بمقاعد الدراسة.

موزعين عبر أزيد من 19 ألف مؤسسة تربوية في ظروف إستثنائية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وسيشرف الوزير الاول عبد العزيز جراد على الانطلاق الرسمي للموسم الدراسي 2020/2021 من ولاية باتنة.

كما سيقوم الوزير الأول بزيارة عمل يتفقد خلالها رفقة وفد وزاري عدة مشاريع تنموية ذات طابع اقتصادي واجتماعي.

وقد تم تأجيل الدخول المدرسي إلى 21 أكتوبر بالنسبة للابتدائي بسبب انتشار كوفيد-19 و توقف الدراسة منذ 12 مارس الماضي.

وكانت وزارة التربية قد أفرجت الأحد الماضي على مخططات استثنائية لاستئناف الدراسة في المدارس الابتدائية حضوريا.