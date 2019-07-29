أزيد من 60 إطار مركزي يقفون على تحضيرات الدخول المدرسي القادم

سخرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، 62 إطارا مركزيا بدءا من اليوم الأحد، من أجل الوقوف على تحضيرات الدخول



المدرسي الموسم المقبل 2019/2020، حسب بيان للوزارة، وهذا تجسيدا لتوصيات المجلس الوزاري المشترك يوم 14 جويلية الماضي.

وستقف هذه الإطارات على مستوى 48 ولاية على معاينة وتفقد المدارس الإبتدائية التي إستفادت من عمليات التأهيل والتهيئة

بالإضافة إلى الوقوف على تحضير تجهيزات التدفئة وإختيار مموني المطاعم المدرسية،فضلا عن تدابير دعم التمدرس

كما أضاف المصدر، أن هذه الإطارات ستكون على موعد لمعاينة وتفقد المنشآت المدرسية الجديدة المزمع إستلامها مطلع الموسم القادم.