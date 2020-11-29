أزيد من 63 ألف مكتتب عدل اختاروا مواقع سكناتهم خلال 24 ساعة

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
أزيد من 63 ألف مكتتب عدل اختاروا مواقع سكناتهم خلال 24 ساعة
بقلم نسرين محفوف

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره أن 63182 مكتتب تمكن من إختيار مواقع سكناتهم منذ إطلاق العملية، عبر 33 ولاية.

وأشار البيان أنه على سبيل المثال لا الحصر، تمكن 36192 مكتتب بالعاصمة  من إختيار مواقع سكناتهم.

فيما بلغ عدد المكتتبين الذين إختارو مواقعهم بولاية وهران 2225، أما ولاية سطيف فقد بلغ 3010 مكتتب.

وبسكيكدة فقد اختار 2680 مكتتب مواقع سكنهم، فيما بلغت نسبة إختيار المواقع ببجاية 42%، أما بالعاصمة فقد بلغت 75%.

وأكدت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره أن عملية أختيار المواقع مفتوحة أمام المكتتبين حتي يتسنى لأخر مكتتب من إختيار موقعه.

للإشارة فإن المكتتبين المعنيين بهذه العملية بلغ عددهم 101891 مكتتب على المستوى الوطني .


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=928026

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com