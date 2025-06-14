أزيد من 850 ألف مترشح يشرعون في اجتياز امتحان البكالوريا غدا

يشرع أزيد من 850 ألف مترشح على المستوى الوطني، ابتداءً من هذا الأحد، في اجتياز امتحانات شهادة البكالوريا، دورة 2025، موزعين على نحو 3000 مركز إجراء.

وسيجري المترشحون، على مدار خمسة أيام، امتحان شهادة البكالوريا.

وتتميز دورة جوان 2025 بتسجيل “عدد كبير من المترشحين الأحرار”، مثلما أوضحته وزارة التربية الوطنية.

وحول طبيعة الأسئلة، أشارت الوزارة إلى أنها ستكون ضمن الدروس التي تلقاها المترشحون في أقسامهم. بحيث سيكون بإمكانهم الاختيار بين موضوعين.

وسيشمل امتحان البكالوريا، سبع شعب هي : الآداب والفلسفة، اللغات الأجنبية، العلوم التجريبية، الرياضيات وشعبة تقني-رياضي. بالإضافة إلى شعبة التسيير والاقتصاد وشعبة الفنون.

هذا وتم ضبط كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة، حيث قدّم وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، في ندوة توجيهية نظمت الأسبوع الماضي، مجموعة من التوجيهات المتعلقة بالتأكد من توفر المراكز على جميع التجهيزات والوسائل المنصوص عليها.

وشدّد على الحرص على توفير جو يكرس الشفافية والنزاهة، مع فرض الانضباط بصرامة حسب النصوص القانونية المعمول بها.

كما أكد الوزير جاهزية جميع مصالح وأجهزة الدولة لمرافقة المترشحين ودعمهم، بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة.

وشدد على ضرورة إعطائهم عناية خاصة ليتسنى لهم اجتياز الامتحان في راحة وطمأنينة. وللمساهمة في تخفيف العبء على المترشحين.

وكانت الوزارة قد قررت ابقاء المواقع الخاصة بسحب استدعاءات الاختبارات الكتابية، مفتوحة إلى آخر يوم من إجراء الامتحانات.

وذلك حتى يتمكن كل مترشح من استخراج نسخة جديدة من استدعائه في حالة الضياع.

وكان الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات قد شدّد على أهمية قيام المترشح بالمعاينة المسبقة لمواقع تواجد مركز الإجراء الخاص به، تفاديا للحضور المتأخر.

ودعا للاحتفاظ بالاستدعاء وبطاقة الهوية لإظهارهما عند الدخول إلى مركز الإجراء إلى غاية انتهاء الامتحانات.

كما يتعين على المترشحين أيضا الالتزام بإجراءات ضمان نزاهة الامتحانات. والتي تقتضي عدم استعمال أي أداة اتصال مهما كان نوعها أو إدخالها إلى مركز الامتحان.

وكانت وزارة التربية قد دعت المترشحين أيضا إلى تجنب متابعة ما يروج له عبر وسائط التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة. والحرص على المراجعة والتحضير في هدوء وسكينة دون أي ضغوطات.

ولتأمين هذا الامتحان، تم تجنيد قرابة 22 ألف منتسب للحماية المدنية. وتسخير 24 ألف عون أمن موزعين على مستوى مراكز الامتحان و ما جاورها.

يذكر أن نسبة النجاح الوطنية في شهادة البكالوريا كانت قد بلغت السنة الماضية 58,28 بالمائة.