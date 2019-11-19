أساتذة الإبتدائيات ينظمون وقفات احتجاجية في ثاني يوم من إضرابهم

نظم أساتذة التعليم الابتدائي في ثاني يوم من إضرابهم المتجدد كل أسبوع احتجاجا أمام مقر مديريات التربية عبر الوطن.

وخرج العديد من الأساتذة في الجزائر العاصمة تابعين لمديرية التربية شرق و غرب على أن يخرج في احتجاج غدا الأساتذة التابعين لمديرية التربية وسط.

ويعتزم الأساتذة تنظيم وقفة احتجاجية غدا ايضا للمطالبة بتسوية وضعيتهم العالقة والتي رفعوها منذ 06اكتوبر الماضي.

وحسب الأساتذة المحتجين، فإن قرارهم جاء بعد تعنت الوزارة وعدم أخذ مطالبهم بعين الإعتبار

وكان من جملة ما رفع الأساتذة من مطالب تخفيف الحجم الساعي، الإعفاء من الحراسة في الساحة والمطعم والإعفاء من كتابة المذكرات اليومية بخط اليد وتوحيد التصنيف مع باقي الأساتذة في الطورين المتوسط و الثانوي.

كما طالب الأساتذة بالتطبيق الفوري للمرسوم الرئاسي الذي يصنف أستاذ التعليم الإبتدائي في الصنف 12بدلا من الصنف 11.

و سيكون إضراب الأساتذة متجدد يوم الاثنين الثلاثاء والاربعاء من كل أسبوع الى غاية تلبية المطالب .

و قرر الأساتذة المحتجون عدم التراجع والذهاب الى التصعيد قد يكون بمقاطعة الإختبارات .

وعرفت أغلب الإبتدائيات اليوم هدوءا وسكينة صبيحة اليوم بعدما أخبر الأساتذة تلاميذهم بعدم الإلتحاق بالمدارس طيلة الثلاث أيام.