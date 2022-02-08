أساتذة جامعة العفرون يقاطعون مسابقة الدكتوراه خلال هذه الموسم

قرار الأساتذة جامعة علي لونيسي بالعفرون في ولاية البليدة مقاطعة مسابقة الدكتوراه خلال هذا الموسم بسبب عدم دفع مستحقاتهم المالية خلال العام الماضي.

وأفاد بيان للفرع النقابي أن قرار المقاطعة جاء بعد اجتماع أعضاء الفرع النقابي لمناقشة ردود ومراسلات إدارة الجامعة التي لم تحل مشكل بالرغم من مرور سنة على عدم دفع المستحقات المالية ، بالاضافة الى عدم رد الوزارة على مرسلاتهم السابقة إلى يوما هذا ما جعل الأساتذة يقررون مقاطعة مسابقة هذا الموسم ،وصف الفرع النقابي هذه التصرفات بالبيروقراطية رغم أن القوانين المسيرة لذلك تنص على دفع مستحقات مؤطري العملية كل حسب موقعه، وقد شهدت جامعة العفرون اول مرة مقاطعة هذه المسابقة ،بالاضافة إلى وجود عدة مشاكل أخرى.

طالع أيضا: مسابقة الدكتوراه: تأكيد الخيارات للمترشحين في هذه الفترة

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يومي 28 و29 جانفي 2022، كمرحلة لتأكيد الخيارات من طرف المترشحين لمسابقة الدكتوراه بعنوان السنة الجامعية 2021/2022.

ويأتي هذا، بعد إنتهاء مرحلة ايداع ملفات الترشح عبر المنصة الرقمية: https://progres.mesrs.dz/webdoctorat . والتي انطلقت بتاريخ 16 جانفي 2022، وانتهت يوم 27 جانفي 2022.

طالع أيضا:

هذا وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم 16 جانفي الجاري، عن فتح أرضية الترشح لمسابقة الدكتوراه 2022/2021.

وحسب منشور للوزارة على صفحتها الرسمية بفايسبوك، فقد تم فتح أرضية الترشح لمسابقة الدكتوراه على الرابط التالي:

https://progres.mesrs.dz/webdoctorat/

الدكتوراه : هذه رزنامة تنظيم مسابقة الإلتحاق بالتكوين في الطور الثالث