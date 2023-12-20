أسامة حمدان: الإدارة الأمريكية شريكة في الحرب على غزة وتمنع وقفها

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أسامة حمدان، اليوم الأربعاء، ان بايدن شريكة في الحرب على غزة وتمنع وقفها.

وأضاف ذات المتحدث، ان أطراف العدوان فقدوا توازنهم ولم يعودوا يفكرون في مصير أسراهم، حيث يستمرون في القصف.

وتابع أسامة حمدان، ان الإحتلال يقوم باقتراف جريمة بشعة باقتحام بيوت المدنيين العزل وتنفيذ إعدامات ميدانية، ليؤكد بهذه التصرفات أنه عصابة أو مليشيا عبر استفراده بالمدنيين الأبرياء.

ووجه القيادي في حماس رسالة للادارة الامريكية، حيث قال انه عليها الإدراك أن جذر المشكلة هو وجود الاحتلال على ارض فلسطين.

ودعا ذات المتحدث لتحرك عالمي فوري وعاجل لفضح أفعال الاحتلال الصهيوني ومحاسبته.