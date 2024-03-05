 أسامة حمدان: لا تبادل للأسرى إلا بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة 

أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، اليوم الثلاثاء، ان الكيان المحتل هو الذي يعطل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضح المتحدث في مؤتمر صحفي نشطه، أن رد حركة “حماس” على المقترح تضمن شروطا من بينها وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل من القطاع وعودة النازحين، موضحا انه لا تبادل للأسرى إلا بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة

وتابع، أن حركة “حماس”، قدمت خلال اليومين الماضيين رؤية الحركة وموقفها من المقترح الذي قدمه لهم الوسطاء بشأن التوصل لاتفاق، مشددا على ان ما فشل جيش الاحتلال في تحقيقه في ميدان القتال لن يحققه على طاولة المفاوضات.

وأشار حمدان، بأنهم لن يسمحوا بأن يكون مسار المفاوضات مفتوحا بلا أفق مع استمرار العدوان ضد الشعب الفلسطيني، كما أن الكيان لن يأخذ بمكائده السياسية أي مكاسب فشل في تحقيقها في الميدان.

وبخصوص المفاوضات، أكد هذا الاخير، بأن المرونة التي أبدتها الحركة في المفاوضات حرصا على دماء الشعب الفلسطيني يوازيها تصميم على مواصلة المقاومة.

كما ان “حماس” عملت بكل جدية للتوصل إلى اتفاق يوقف العدوان على قطاع ويسهم في دخول المساعدات.