أسامة حمدان: وفد من حماس سيتجه إلى القاهرة غدا لمتابعة المفاوضات بشأن ورقة الاتفاق المطروح

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أسامة حمدان، اليوم، ان وفدا من الحركة سيتجه إلى القاهرة غدا لمتابعة المفاوضات بشأن ورقة الاتفاق المطروح.

واوضح ذات المتحدث، أن حماس قامت بتسليم ردها على ورقة باريس لقطر ومصر، وموقفهم ارتكز على ضرورة وقف العدوان وإنهاء الحصار.

وقال اسامة حمدان، انهم قاموا بتقديم ملاحظاتهم بشأن اتفاق الإطار المطروح بما يضمن وقف إطلاق النار وإنجاز عملية تبادل الأسرى.

مشيرا الى ان حركة حماس تعاملت بإيجابية مع ورقة الإطار المطروحة.

وأكد القيادي في حماس، ان ما نشره المتحدث باسم جيش الاحتلال حول علاقة المقاومة مع إيران مسرحية هزلية، مشددا على ان وقف العدوان على قطاع غزة والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني عنوان الاستقرار الوحيد في المنطقة.

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