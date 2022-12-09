أسباب تحطم زجاج المدفأة ..الحماية المدنية تنصح وتحذر

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك منشورا توضحيا لأسباب تحطم زجاج المدفأة. الامر الذي يترك القاتل الصامت يتسرب من خلاله إلى داخل المنزل وهو مايعني الموت المحقق.

وأوضحت ذات المصالح في منشورها ان المشكل الكبير ان القاتل الصامت يتسرب من خلال تحطم زجاج المدفأة دون شعور إلى داخل المنزل. وهو مايعني ان تسرب أحادي غاز الكربون هو الموت المحقق.

وأضاف المنشور انه قد يتعرض الجهاز أي المدفأة إلى حادث أثناء عمليات التنظيف اولعب الأطفال او …. مما يتسبب في تحطيم الزجاج هنا يجب اقتناء زجاج خاص بالمدفآت مقاوم للحرارة وليس زجاج عادي لا يتحمل درجات الحرارة .

وأشارت الحماية المدنية في ذات المنشور إلى توفر جميع المدفآت على شعلة تشغيل “شمعة” على شكل حرف L واحدة عمودية والثانية افقية وبسبب الغبار ان لم يتم تنظيف وصيانة الجهاز تنسد الشعلة الأفقية. والتي هي مسؤولة عن إشعال النار بعد فتح الغاز يحدث تأخير في عملية الاشتعال إلى غاية امتلاء غرفة النار بالكامل بمادة الغاز وتشتعل مرة واحدة “انفجار” نسمع صوت انفجار وهو ما يتسبب في تحطيم الزجاج.

كما اكد الحماية المدنية أن نفس الظاهرة عند عملية إشعال موقد الطبخ اذا تأخرنا في عملية الاشعال نسمع صوت النار.

وبهذا تنصح الحماية المدنية بضرورة مراقبة شعلة التشغيل و التأكد من سلامتها و صيانة الجهاز وتنظيفه قبل تشغيله مهم جدا في حمايتك وحماية اهلك.