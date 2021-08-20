أسترازينيكا تنشر خبرا سارا حول تطوير علاج يقي من الإصابة بكورونا

كشفت شركة “أسترازينيكا“، اليوم الجمعة، عن تطويرها لعلاج بالأجسام المضادة، يقي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة رويترز، أن شركة الأدوية البريطانية، أكدت أن علاجها القائم على الأجسام المضادة، حقق الهدف الأساسي في الوقاية من مرض كوفيد-19 . وقالت الشركة، إن المزج بين نوعين من الأجسام المضادة. والذي اكتشفه في البداية المركز الطبي التابع لجامعة فاندربلت. قلص بنسبة 77 في المئة خطر الإصابة بمرض كوفيد-19 مصحوبا بأعراض.

وأضافت الشركة أن أكثر من 75 في المئة من المشاركين كانوا يعانون من أمراض مزمنة. بعضها مرتبط بضعف استجابة المناعة للقاحات.