أستراليا: 4 قتلى على الأقل في تحطم مروحيتي هليكوبتر

لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم بعد اصطدام طائرتي هليكوبتر في منطقة جولد كوست الأسترالية.

واصطدمت طائرتا هليكوبتر في الجو اليوم الاثنين مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص0 وإصابة ثلاثة بجروح خطيرة جنوب بريسبان في منطقة جولد كوست السياحية الأسترالية.

وقالت السلطات الأسترالية ، اليوم الاثنين، إن تصادمًا في الجو بين طائرتين هليكوبتر في أستراليا. أدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل وحالة ثلاثة آخرين في حالة حرجة.

وتم علاج ستة أشخاص آخرين من إصابات طفيفة، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية Nine News Gold Coast.

ووقع الاصطدام حوالي الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي في جولد كوست. بالقرب من حديقة سي وورلد المائية ، جنوب بريزبين.

وتُظهر الصور التلفزيونية دوارات جهاز ملقاة على شريط رملي على بعد أمتار قليلة من الشاطئ. وبدت المروحية الأخرى سليمة إلى حد كبير في موقع التحطم.

بعد الحادث ، هبطت مروحية إنقاذ على الرمال، بينما انتشر العشرات من رجال الإنقاذ على الأرض. ووقفت عدة سفن تابعة للشرطة والإنقاذ على أهبة الاستعداد للتدخل بالقرب من الشريط الرملي الذي تناثرت عليه حطام المروحيتين.

لم يُعرف السبب الدقيق للتصادم، لكن يبدو أن إحدى المروحيات كانت تقلع عندما كانت الأخرى تهبط. وفقًا لمفتش شرطة كوينزلاند جاري ووريل. التي هبطت بسلام فقدت زجاجها الأمامي، بينما تحطمت الأخرى وانقلبت.

وأشار المفتش إلى أن المارة هرعوا لإخراج الركاب من الطائرة التي انقلبت مقصورتها. وأضاف الشرطي: “حاول أفراد من المواطنين والشرطة إخراج الناس وبدأوا في تقديم الإسعافات الأولية. لمحاولة إيصالهم إلى بر الأمان. قبل أن يشكر كل من ساعد وسمح لهم بإيصال هؤلاء الأشخاص إلى رعاية الطوارئ”.