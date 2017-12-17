أسرة عبد الله صالح تغادر العاصمة صنعاء

كشفت وسائل إعلام، اليوم الأحد،أن أسرة الراحل علي عبد الله صالح غادرت العاصمة اليمنية صنعاء.

وأضاف نفس المصدر أن عائلة عبد الله صالح وصلت إلى عدن بعد مغادرة العاصمة صنعاء.

مشيرا أن موكب العائلة كان يحمل أطفالا ونساء من أسرة صالح، بالإضافة إلى السائقين والحراس الشخصيين.

وأكد وزير الدولة السابق في اليمن ، ونائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، المطالب بانفصال شمال اليمن عن جنوبه، هاني بن بريك، وصول الأسرة إلى عدن.

وقال في تغريدة له”أسرة صالح وأقرباءه سيجدون في الجنوب كل الرعاية والحماية التامّة حتى يبلغوا وجهتهم التي يريدون.

وإن أرادوا البقاء في الجنوب فمرحبا”.