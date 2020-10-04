أسطورة ألمانيا مُعجب ببن طالب ولكن..

أبدى أسطورة ألمانيا، لوتر ماتيوس، عن إعجابه بالدولي الجزائري نبيل بن طالب، مُطالبا هذا الأخير بالإستفاقة قبل فوات الأوان.

وصرّح المُحلل الحالي لشبكة “سكاي سبورتس” قائلا :”كلاعب، بن طالب يُعجبني كثيرا، إنه يمتلك مؤهلات يُفترض أن تسمح له بالبروز”.

وأردف :”هو يلعب بصفة منتظمة حاليا، ولكن إن فشل في الوصول للمستوى المطلوب فإن الخيار الأمثل سيكون بيع عقده مُستقبلا”.

وشارك صاحب القدم اليُسرى، أساسيا في الجولات الثلاث الأولى للبوندسليغا، وقدم عروضا مُتواضعة تزامنا مع خسارة ناديه فيها وبنتائج ثقيلة.