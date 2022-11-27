أسطورة قطر:”مونديال 2022 يفتقد للمُنتخب الجزائري”

تحسر نجم المُنتخب القطري السابق، إبراهيم خلفان، على غياب المُنتخب الوطني الجزائري عن المونديال.

حيث قال، أسطورة العنابي، في حوار مع موقع كووورة العربي على هامش منافسة كأس العالم 2022 الجارية بقطر.

“على المستوى العربي كنت أتمنى تواجد المنتخب الجزائري والمنتخب المصري، أما على المستوى العالمي المنتخب الإيطالي”.

ويُذكر أن الخضر فشلوا في بلوغ المونديال بعد الخسارة في الثواني الأخيرة أمام الكاميرون في الملحق الفاصل.