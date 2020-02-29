أسعار الخضر والفواكه ستبقى مستقرة في شهر رمضان

قال رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، اليوم السبت، أنه من المتوقع أن تبقى أسعار الخضر والفواكه مستقرة في شهر رمضان المقبل.

وتوقع بولنوار، خلال لقاء جمعه بممثلي اللجنة الوطنية لوكلاء أسواق الخضر والفواكه ، أن تشهد أسواق الخضر والفواكه وفرة من حيث العرض شهر رمضان.

وأضاف ذات المتحدث، أن السلطات العمومية ستقوم باستحداث أسواق جوارية خاصة بشهر رمضان.

ودعا في ذات السياق، إلى ضرورة تحديد قوائم الناشطين في هذه الأسواق على الأقل 20 يوم قبل حلول الشهر الفضيل.

ومن جهة أخهرى، دعا بولنوار، إلى تنظيم الأسواق الجوارية، خصوصا مع تسجيل نقص في هذه الأسواق عبر أرجاء الوطن.

وتحدث بولنوار، على ضرورة ترقية وتطوير نشاط تغليف المنتوجات، مبرزا الدور الذي يلعبه التغليف وطرق تعبئة وتوضيب المنتجات في عمليات التسويق.

وتم التطرق خلال هذا اللقاء، إلى مشكل المحلات التجارية غير المستغلة، كما عرض ممثلو وكلاء أسواق الجملة للخضر والفواكه انشغالاتهم، وقدموا اقتراحات لتنظيم هذه الأسواق.