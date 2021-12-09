أسعار الخضر والفواكه نار .. والطماطم “ساوم وروح”

عرفت أسعار الخضر والفواكه والمواد الإستهلاكية المتنوعة، والطماطم إرتفاعا كبيرا. مما أثقل كاهل المواطن الجزائري. خاصة مع التقلبات الجوية التي عرفتها معظم الولايات. ليبقى المواطن ينتقل من طاولة إلى أخرى لاقتناء مستلزمات تناسب أسعارها جيبه.

وحسبما استسقته “النهار أونلاين” في بعض أسواق الخضر والفواكه بالعاصمة، فقد تراوح سعر الطماطم مابين 180 و200 دينار للكيلوغرام. بعدما كان سعرها لا يتعدى 100 دينار. فيما تراوح سعر اللفت والجزر مابين 60 و80 دينار. كما بلغ سعر البطاطا 80 دينار للكيلوغرام.

أما سعر الفاصولياء الخضراء فقد وصل إلى 150 دينار للكيلوغرام. و البصل اليابس وصل سعره إلى 60 دينار. فيما تراوح سعر البصل الأخضر مابين 40 و50 دينار للكيلوغرام. كما عرف سعر الكوسة أو “القرعة إرتفاعا هو الآخر ليتراوح سعره مابين 120 و140 دينار. أما الخيار والخس فوصل إلى 100 دينار. والفلفل الحار 100 دينار. والفول تراوح سعره مابين 160 و180 دينار.

كما وصلت أسعار الفواكه إلى مستويات قياسية، حتى الموسمية منها أين تراوح سعر البرتقال مابين 120 إلى 140 ووصل سعر المندرين إلى 200 دينار. أما الرمان فتراوح سعره مابين 140 دج حتى 200 دج للكيلوغرام الواحد، والموز وصل إلى 300 دج. كما أن سعر التفاح عرف إرتفاعا حسب النوعية ليتراوح من 100 إلى 300 دينار. والتمر من 400 إلى 650 دينار للكيلوغرام الواحد. ودڤلة نور عرجون إبتداءا من 500 دج حتى 750 دج.

بالإضافة كذلك إلى اللحوم الحمراء حتى وإن عرفت إنخفاضا غير أنها تبقى الأسعار مرتفعة مقارنة بما كانت عليه من قبل، حيث يتراوح سعر الدجاحج من 420 إلى 450 دينار للكيلوغرام، وسعر الصفيحة من البيض ذات 30 حبة يبلغ 450 دينار.

من جهتهم عبّر المواطنون عن غضبهم وامتعاضهم من الأسعار المرتفعة للخضر والفواكه. حيث أكدوا أنهم ألفوا هذه المظاهر مع بداية تساقط أول قطرة من الأمطار والثلوج. ليبقى المواطن البسيط بين مطرقة إقتناء المواد الغذائية الضرورية وسندان الأسعار المرتفعة.

طالع أيضا