أسعار الذهب تتجه لتحقيق مكسب أسبوعي

إستقرت أسعار الذهب دون أعلى مستوى خلال أسبوعين في تعاملات محدودة اليوم الجمعة.

ليظل المعدن الأصفر على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

وسجل الذهب 1267.08 دولار للأوقية في التعاملات الفورية بحلول الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش.

بعدما كان قد بلغ أعلى مستوى منذ السادس من ديسمبر عند 1268.91 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

وعلى أساس أسبوعي، ارتفع المعدن 0.95 بالمئة.

ولم تسجل عقود الذهب الأمريكية الآجلة تغيرا يذكر أيضا عند 1270.40 دولار للأوقية.

وارتفع الدولار اليوم وإن كان ظل على مسار تسجيل خسارة أسبوعية بينما هبط اليورو بعد نتائج التصويت في كتالونيا.

وارتفعت الأسهم الآسيوية اليوم بعد بيانات مشجعة أظهرت استقرار نمو الاقتصاد الأمريكي.

كما ارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1039.50 دولار للأوقية، ويجري تداول المعدن عند أعلى مستوى منذ فبراير 2001.

وزادت الفضة 0.5 بالمئة إلى 16.17 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 911.50 دولار للأوقية.