أسعار الذهب تقترب من أدنى مستوياتها خلال شهرين

انخفضت أسعار الذهب قليلا قرب أدنى مستوياته في شهرين اليوم تحت ضغط من صعود قيمة الدولار.

وتراجع سعر الذهب في السوق الفورية 0.17 في المئة إلى 1264.04 دولار للأوقية في أواخر التعاملات في السوق الأمريكي.

بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوياته منذ السادس من أكتوبر.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم فيفري 1.20 دولار أو 0.1 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1266.10 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.8 في المئة إلى 15.97 دولار للأوقية .

بعد أن سجلت أدنى مستوى لها منذ منتصف جويلية عند 15.88 دولار.

وهبط البلاتين 1.78 في المئة إلى 899.50 دولار للأوقية بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ جويلية عند 895 دولارا.

وصعد البلاديوم 1.35 في المئة إلى 995.90 دولار للأوقية.

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