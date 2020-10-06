أسعار الذهب تنخفض في السوق الدولية

انخفضت، اليوم الثلاثاء، أسعار الذهب في السوق الدولية.

وسجلت أسعار الذهب انخفاضا فيما ارتفعت الأسهم عقب مغادرة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب المستشفى بعد علاجه من فيروس كورونا.

وانخفض الذهب في السوق الفورية بـ 0.1 بالمئة إلى 1910.68 دولار للأوقي.

وكان قد سجل يوم أمس الاثنين 1918.36 دولار وهو أعلى مستوى منذ 22 سبتمبر.

وانخفض الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلي 1917 دولارا.

وارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في أسبوعين بعد أنباء عودة الرئيس الأمريكي للبيت الأبيض من المستشفى حيث تلقى العلاج لكوفيد-19.