أسعار الذهب تنخفض وسط توقعات رفع الفائدة الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء وسط توقعات بزيادات جديدة في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 1317.86 دولار للأوقية بحلول الساعة 06:55 بتوقيت غرينتش.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمائة إلى 1318.90 دولار للأوقية.

وبلغ الدولار أعلى مستوى له أمام سلة من العملات الرئيسية الأخرى، واستقر مؤشر الدولار عند 92.342 اليوم الثلاثاء.

وانخفض السعر الفوري للفضة 0.3 بالمائة إلى 17.08 دولار للأوقية.

وتراجع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 964.35 دولار للأوقية، بعدما بلغ أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف الشهر يوم الاثنين.

وارتفع البلاديوم 0.7 بالمائة إلى 1108.22 دولار للأوقية، بعدما بلغ مستوى قياسيا مرتفعا عند 1111.40 دولار للأوقية.