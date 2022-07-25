أسعار الغاز ترتفع في أوروبا

صعدت أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق الأوروبية، اليوم الاثنين، وتم تداول عقود الوقود الأزرق فوق مستوى 1700 دولار لكل ألف متر مكعب.

وفي هذا السياق، وحسب ما نشره موقع روسيا اليوم، فقد استهلت العقود الآجلة للغاز لشهر أوت تعاملات اليوم عند مستوى 1680 دولار لكل ألف متر مكعب، وبعد بضع دقائق من الافتتاح صعدت العقود إلى مستوى 1730 دولار لكل ألف متر مكعب.

وقبل ذلك دعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الدول الأوروبية للاستعداد لاحتمال توقف إمدادات الغاز من روسيا بشكل كامل.

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