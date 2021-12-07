أسعار الغاز ترتفع مجددا في أوروبا

عرفت أسعار الغاز في أوروبا، ارتفاعا من جديد، اليوم الثلاثاء، حيث صعدت إلى مستوى 1130 دولارا لكل ألف متر مكعب من الغاز.

وحسب بيانات التداول، صعدت العقود الآجلة في مركز TTF بهولندا إلى مستوى 1129.4 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز. وبذلك تكون أسعار الوقود الأزرق قد صعدت اليوم بنسبة 7 بالمائة مقارنة بسعر إغلاق أمس.

كما استبعد مسؤول رفيع في شركة “غازبروم” الروسية أن تتراجع أسعار الغاز في أوروبا في الأشهر المقبلة. كما أشار على أن سعر الغاز عند مستوى 1000 دولار ليس مستقرا.

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ويعرف سوق الغاز الأوروبي ارتفاعا لعدة أشهر، ففي أوائل أوت، تم تداول العقود الآجلة عند 515 دولارا لكل ألف متر مكعب.

لتزيد بأكثر من الضعف في أواخر سبتمبر، وفي 6 أكتوبر قفزت إلى أعلى مستوى تاريخي بلغ 1937 دولارًا.

وحسب الخبراء، فإن المتطلبات الأساسية لهذا الموقف هي المستوى المنخفض لملء مرافق التخزين الأوروبية. ومحدودية العرض من الموردين وارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال في آسيا.

كما بدأت أوروبا في 13 أكتوبر، وبشكل فعال في سحب الوقود من مرافق التخزين تحت الأرض، والتي كانت ممتلئة بحلول بداية الموسم.

وحسب الرئيس الروسي، كان هذا الوضع نتيجة السياسة الاقتصادية للمفوضية الأوروبية.

كما لم يتم توريد 8 مليارات متر مكعب من الوقود إلى أوروبا من الولايات المتحدة والشرق الأوسط. بينما زادت “غازبروم” وارداتها بمقدار 11 مليار متر مكعب.

كما أصدر فلاديمير بوتين قبل شهر، تعليمات إلى شركة “غازبروم” بالبدء في ملء منشآت التخزين في أوروبا، لتتراجع الأسعار.

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